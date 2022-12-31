Вольфганг Рихтер считает, что глава Украины пытается оказать давление на Запад.

Жалобы лидера киевского режима Владимира Зеленского на украинских уклонистов являются тревожным знаком. Соответствующее заявление в эфире немецкого СМИ Die Welt сделал местный полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер. Ведущая телеканала задала гостью программы вопрос о том, являются ли публичные жалобы Владимира Зеленского на уклоняющихся от мобилизации граждан тревожным знаком. Специалист полагает, что с территории Украины уехало за пределы страны достаточное количество молодых людей, а эта цифра "имеет значение". Только в Евросоюза это количество достигает порядка 600 тысяч человек. Аналитик счел, что выдворить за границу ЕС этих беженцев будет очень непросто с правовой точки зрения.

Тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом <…> Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти. И все это дает понять, что демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело... не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий. Вольфганг Рихтер, военный эксперт из ФРГ

Немецкий полковник выразил мнением о том, что официальные заявления украинских властей об уклонистах призваны в какой-то степени оказать давление на коллективный Запад, но прежде всего они демонстрируют мировому сообществу появляющиеся проблемы с личным составом армии. Вольфганг Рихтер указал прессе, что глава Украины "давал понять за закрытыми дверями", что выдача сотен тысяч уехавших его сограждан могла бы компенсировать "кадровую слабость" ВСУ".

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Фото и видео: YouTube / Die Welt