Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС

Инцидент произошел в тот момент, когда Грант Шаппс говорил об авианосцах.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире местного телеканала LBC перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными. Поднимая вопрос национальных авианосцах Соединенного королевства чиновник заметил, что речь идет о крупнейших объектах, которые когда-либо ранее были у ВВС страны. Однако представители радиостанции подчеркнули, что это заявление высокопоставленного гостя в эфире - неверное. Сотрудники СМИ добавили, что эти авианосцы на самом деле находятся в эксплуатации Королевских ВМС.

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Фото и видео: LCI