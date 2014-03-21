Министр обороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине

Грант Шэппс рассказал о том, что техника была подбита российской артиллерией в зоне СВО.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил в эфире местного телеканала Sky News о том, что танк Challenger 2 был уничтожен на территории Украины. Этот случай стал первым подобным инцидентом за практически 30 лет применения данной модели тяжелой техники в сражениях.

Я могу подтвердить, что информация корректна...поражен российской артиллерией. "Мы передали Украине 14 этих танков Challenger 2, мы понимали, что они будут в зоне боевых действий, что могут быть потери техники. Грант Шэппс, глава Минобороны Британии

Эксперт уточнил, что боевой экипаж машины, состоящий из украинских военнослужащих, не погиб. В настоящее время Лондон не будет заменять выбывший из рядов ВСУ танк Challenger 2. Ранее газета The Guardian сообщила читателям о том, что до этого был подбит всего лишь один танк указанной модели, впервые задействованный в бою в 1994 году.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт, Sky News