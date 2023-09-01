Эксперт назвал Гранта Шаппса "мягким и слабым".

Укранские власти еще пожалеют об отставке британского министра по обороне Бена Уоллеса, так как новый глава военного ведомства Соединенного королевства, вероятно, станет проводить более осторожную политику в отношении поддержки киевского режима. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала Sky News высказал эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн. Аналитик полагает, что Уоллес активно поддерживал лидера киевского режима Владимира Зеленского, а также был одним из его основных международных союзников, однако Шаппс слишком мягок и слаб для проведения подобной агрессивной политики.

О его отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве. Тут стоит упомянуть, что у Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шаппса его нет совсем. Поменяется политический стиль. Доминик Уайкорн, аналитик Британии

Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании.

Фото и видео: Sky News