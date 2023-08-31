Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании

Иностранный чиновник объяснил свой уход с должности.

Бен Уоллес ушел с должности министра обороны Великобритании, который занимал с июля 2019 года. Его прошение об отставке на имя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака было опубликовано официально на сайте местного правительства. Еще в июле текущего года чиновник говорил о том, что намерен покинуть кабмин в ходе очередных кадровых перестановок, запланированных Риши Сунаком. В тот момент министр отметил, что устал от политики. В своем письме он повторил позицию и заметил, что хочет посвятить время тем сферам жизни, которыми пренебрегал из-за крайней занятости. При этом спикер гордится тем, что ведомство при нем стало более современным и гораздо лучше финансируется.

Министерство встало на путь к тому, чтобы снова стать структурой мирового класса, где служат лучшие в мире люди...Вы согласны со мной в том, что нельзя возвращаться ко временам, когда расходы на оборону рассматривались правительством как необязательные. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

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Видео: Sky News