Министр обороны Британии раскрыл причину отказа Байдена утвердить его генсеком НАТО

Бен Уоллес рассказал о том, что США хотели видеть генсеком НАТО Марка Рютте.

Глава британского министерства по обороне Бен Уоллес заявил, что американская администрация при президенте Джо Байдене отказалась утвердить его на посту генерального секретаря НАТО, так как хотела видеть в этой роли более статусного политического мирового деятеля.

Это что-то из серии "было бы неплохо"...Мы думали, что Марк Рютте будет следующим генсеком. В начале года он ясно дал понять, что не собирается выдвигать свою кандидатуру. Я знаю, что президент Байден пару раз разговаривал с ним об этом. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Бен Уоллес добавил, что когда у него появилась такая возможность, он решил поучаствовать в борьбе за новый пост и уйти с должности министра по обороне Великобритании. При этом чиновник заметил, что не вынашивал данную идею на протяжении 20 лет. Однако министр уверен, что справился бы с работой, так как обладает необходимыми для этого навыками. Он предположил, что американская сторона хотела бы видеть нового генсека Североатлантического военного альянса главой государства. Бен Уоллес подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приложил достаточно усилий для того, чтобы попытаться переубедить Джо Байдена в его позиции.

Глава британского Минобороны считает, что к расширению НАТО привели действия РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / The Independent