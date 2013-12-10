Бен Уоллес напомнил о задаче СВО.

Британский министр по обороне Бен Уоллес утверждает, что российские действия на Украине привели к расширению составов Североатлантического военного альянса, чего изначально и пыталась избежать Москва. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках выступления на региональном форуме по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре. Эксперт добавил, что специальная военная операция надеялась предотвратить расширение НАТО но заставила страны коллективного Запада заново переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнуло больше стран вступить в состав блока НАТО. Выступая на пленарной сессии "Построение стабильного и сбалансированного Азиатско-Тихоокеанского региона...", Бен Уоллес напомнил коллегам о том, что существующая система международного права, Устав ООН создавалась при участии Москвы по завершению Второй мировой войны.

Великобритания заявила об отсутствии планов по передаче истребителей Украине.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies