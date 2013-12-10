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Глава британского Минобороны считает, что к расширению НАТО привели действия РФ на Украине

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Бен Уоллес напомнил о задаче СВО.

Британский министр по обороне Бен Уоллес утверждает, что российские действия на Украине привели к расширению составов Североатлантического военного альянса, чего изначально и пыталась избежать Москва. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках выступления на региональном форуме по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре. Эксперт добавил, что специальная военная операция надеялась предотвратить расширение НАТО но заставила страны коллективного Запада заново переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнуло больше стран вступить в состав блока НАТО. Выступая на пленарной сессии "Построение стабильного и сбалансированного Азиатско-Тихоокеанского региона...", Бен Уоллес напомнил коллегам о том, что существующая система международного права, Устав ООН создавалась при участии Москвы по завершению Второй мировой войны.

Великобритания заявила об отсутствии планов по передаче истребителей Украине.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies

Теги: бен уоллес, минобороны, нато, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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