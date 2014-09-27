Владислав Косиняк-Камыш и Томаш Семоняк раскрыли подробности.

Вооруженные силы Польши проводят специальную операцию "Безопасный запад" на государственной границе с Германией. Соответствующее заявление сделал министр по национальной обороне республики Владислав Косиняк-Камыш в социальных сетях. Иностранный чиновник отметил, что Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию, одновременно расширяет свою деятельность на границе с Литвой. Эксперт заметил, что в указанной операции задействовано пять тысяч военнослужащих.

Пять тысяч солдат готовы действовать. Мы усиливаем безопасность — мы решительно реагируем на миграционные угрозы. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк рассказал местным журналистам о том, что на границе с Литвой уже задержаны первые нелегальные мигранты. Они направлялись через польско-литовскую границу незадолго до полуночи. Водитель из Эстонии перевозил нескольких нелегалов - граждан Афганистана. по словам руководителя польского МВД, пограничный контроль не привел к возникновению транспортных заторов на границе.

Напомним, что с понедельника, 7 июля, Польша ввела на 30 дней временный пограничный контроль с Германией и Литвой.В европейской стране постоянно появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. При этом со стороны ФРГ пограничный контроль проводится с 2024 года.

Польша в пять раз увеличит производство артиллерийских снарядов к 2026 году.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Władysław Kosiniak-Kamysz