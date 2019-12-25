Якуб Яворовский сообщил о планах по развитию обороноспособности страны.

Варшава планирует к 2026 году пятикратно нарастить производство артиллерийских снарядов для западных гаубиц для того, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков боеприпасов. Соответствующей информацией со своей аудиторией поделилась британская газета The Financial Times со ссылкой на министра государственных активов в Польше Якуба Яворовского. Иностранный чиновник отметил в интервью, что для осуществления задуманного власти выделят государственной оборонной компании PGZ 663 миллиона долларов. Денежные средства будут направлены на устранение дефицита крупнокалиберных боеприпасов, включая и 155-миллиметровые снаряды. Эксперт указал, что снаряды такого калибра в современных условиях играют ключевую роль в сражениях, поэтому "необходимы Польше в огромных количествах".

Наша цель в краткосрочной перспективе - значительно нарастить внутреннее производство этого типа вооружений, стать независимыми от зарубежных поставок и создать устойчивую базу для национальной экономики. Это один из наших приоритетов. Якуб Яворовский, чиносник из Польши

Напомним, что PGZ производит около 30 тысяч крупнокалиберных снарядов ежегодно. В Британском СМИ говорится о том, что в течение следующих трех лет Польшей планируется увеличить этот показатель до уровня в 150-180 тысяч боеприпасов за счет привлечения дополнительного финансирования.

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