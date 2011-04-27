Радослав Сикорский объЯснил рост военных трат НАТО на уровне 5 процентов от ВВП.

Североатлантический военный альянс резко увеличивает собственные траты на оборону блока из-за России. Соответствующее заявление сделал западным журналистам во время прибытия на летний саммит НАТО в Гааге польский министр по иностранным делам Радослав Сикорский.

Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в понедельник, 23 июня, публично сообщил о том, чтстраны-члены НАТО на мероприятии, проводом в период с 24 по 25 июня в Нидерландах, примут общее решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне пяти процентов от национальных ВВП. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что действующим функционерам НАТО надо было сделать из нашего государства монстра только ради того, чтобы протащить подобное решение.

Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов под Тверью.

Фото: YouTube / TVP Info

