Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов под Тверью

Радослав Сикорский рассказал о недовольстве Варшавой решением российского региона.

Польское внешнеполитическое ведомство передало российской стороне ноту протеста в связи с демонтажем барельефов польских военных наград, находившихся на мемориальном комплексе "Медное" на территории Тверской области. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в эфире местной радиостанции RMF24.

Дипломатическая нота уже передана. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что 16 мая мемориальный комплекс "Медное" сообщил о демонтаже барельефов польских воинских наград на Польском воинском кладбище. Российские силовики заметили, что барельефы, которые изготовили сами поляки, были установлены с нарушением отечественного законодательства. Варшава с 2017 года демонтирует установленные ранее монументы, которые, по мнению властей европейской страны, были посвящены "лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". В 1997 году В Польше насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителямСогласно сведения от недавней проверки, организованной российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде находятся лишь 112 таких монументов.

Глава МИД Польши Сикорский счел невозможным появление единой европейской армии.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl