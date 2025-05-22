Глава МИД Польши Сикорский счел невозможным появление единой европейской армии

Польский дипломат не думает, что страны ЕС готовы к объединению своих Вооруженных сил.

Европейская армия, созданная путем объединения национальных армий стран регионального содружества, никогда не появится. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в эфире местной радиостанции Polskie Radio.

Я предостерегаю от использования термина "европейская армия", поскольку считаю, что этого никогда не произойдет. Европейская армия может быть понята некоторыми как объединение национальных армий, а этого, я считаю, не произойдет. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что предложение по формированию единой европейской армии озвучивается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Идея стала еще более актуальной в первый президентский срок американского президента-республиканца Дональда Трампа. Иностранный политик дал понять мировой общественности, что Вашингтон не готов более обеспечивать "оборонный зонтик" Европы в рамках НАТО. В ноябре 2023 года на тот момент руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сообщит, что коллективный Брюссель выведет свои силы быстрого реагирования с численностью в пять тысяч человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году.

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Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl