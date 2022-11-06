Туск: в Польше не собираются терпеть от украинцев махинации с соцвыплатами

Премьер-министр страны Рафала Тшасковского об отмене пособий на ребенка для украинских беженцев.

Власти в Варшаве не собираются терпеть от украинских граждан махинации с социальными выплатами. Соответствующее заявление польский премьер-министр Дональд Туск сделал в эфире местного телеканала TVP Info. Европейский политик уточнил ведущей новостной программы, что его государство не планирует при этом отбирать господдержку в отношении украинок с детьми, которые живут, работают и осуществляют уход за несовершеннолетними. Однако от проживающих в Польше иностранцев чиновники не будут терпеть различные выходки и оскорбления.

Мы не будем терпеть получение денег польских налогоплательщиков теми, кто пытается нас использовать. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что в январе 2025 года кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский предложил национальному правительству лишить пособия на ребенка "800 плюс" неработающих украинских граждан. В стране на текущий момент проживает около одного миллионов граждан Украины, имеющих специальный статус и пользующихся льготами ЕС.

Туск заявил о готовности закрыть границу с ФРГ из-за выдворения мигрантов в Польшу.

Фото и видео: YouTube / TVP Info