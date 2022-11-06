Туск заявил о готовности закрыть границу с ФРГ из-за выдворения мигрантов в Польшу

В Польше рассказали о том, что не собираются платить за проблему Берлина, который тот пытается решить за счет отправки беженцев в соседнее государство.

Варшава готова закрыть государственную границу с Германией в том случае, если Берлин будет пытаться выдворять прибывающих в ФРГ мигрантов на польскую территорию. Соответствующее заявление премьер-министр Дональд Туск сделал в эфире местного телеканала TVP Info. Европейский политик заметил, что его государство не будет соблюдать положения Миграционного пакета коллективного Брюсселя по теме требований о приеме беженцев из друг их стран регионального содружества, несмотря на ранние высказывания официальных представителей Евросоюза о том, что соглашение будет выполняться всеми странами-членами ЕС.

Я буду готов закрыть границу. Я сказал немцам: "Если вы будете пытаться высылать к нам мигрантов, то я в конце концов прибегну к статье 72, согласно которой можно будет временно прекратить исполнение обязательств в рамках сообщества по соображениям безопасности". Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что с 16 сентября 2024 года на всех сухопутных границах Германии был введен временный контроль в целях сокращения потока нелегальной миграции. Причины подобного правительственного шага, как заявляет Берлин, заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности. Ряд соседей ФРГ, в том числе Польша, сочли решение властей ФРГ недружественным для себя шагом.

Туск: вопрос отправки войск на Украину для Польши закрыт.

Фото и видео: YouTube / TVP Info