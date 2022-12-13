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Великобритания заявила об отсутствии планов по передаче истребителей Украине

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Бен Уоллес рассказал о военной поддержке ВСУ.

Правительство Соединенного Королевства не собирается в настоящий момент передавать Вооруженным силам Украины истребители Eurofighter Typhoon, но в Лондоне готовы помогать киевскому режиму с обучением украинских военных летчиков на долгосрочную перспективу. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом сделал глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. Чиновник добавил, что тренировки летчиков из ВСУ займут "продолжительное время".

Мы не собираемся отправлять Украине истребили в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что Typhoon не будет подходящим выбором.

Бен Уоллес, глава Минобороны Великобритании

Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2.

Фото и видео: Sky News

Теги: eurofighter typhoon, бен уоллес, великобритания, военная помощь, всу, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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