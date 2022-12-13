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Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2

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Бен Уоллес рассказал о военной поддержке ВСУ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил местным законодателям в Палате общин, что все обещанные киевскому режиму танки Challenger 2 от Соединенного Королевства уже прибыли на территорию Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления в парламенте.

Я знаю, что все наши танки прибыли в страну, многие наши запчасти, многие наши бронемашины… Что касается крупных поставок танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь, так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их.

Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Глава Минобороны Британии Уоллес подтвердил поставку Украине ракет Storm Shadow.

Фото и видео: YouTube / AFP News Agenc

Теги: challenger 2, бен уоллес, великобритания, военная помощь, всу, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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