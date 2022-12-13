Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил местным законодателям в Палате общин, что все обещанные киевскому режиму танки Challenger 2 от Соединенного Королевства уже прибыли на территорию Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления в парламенте.

Я знаю, что все наши танки прибыли в страну, многие наши запчасти, многие наши бронемашины… Что касается крупных поставок танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь, так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их.

Бен Уоллес, глава Минобороны Британии