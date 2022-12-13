Глава Минобороны Британии Уоллес подтвердил поставку Украине ракет Storm Shadow

Чиновник рассказал об этом в Палате общин британского парламента.

Глава министерства по обороне Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления перед законодателями Соединенного Королевства в Палате общин. По мнению эксперта, данный шаг является выверенным и пропорциональным ответом на "эскалацию, осуществляемую Россией". Бен Уоллес подчеркнул, что не может обсуждать публично детали этой военной поддержки.

Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Глава Минобороны Британии рассказал о том, что дальность передаваемых Вооруженным силам Украины ракет составляет 250-300 километров. Это соответствует характеристикам экспортного варианта Storm Shadow при том, что максимальная дальность поражения у этого оружия может достигать 560 километров.

В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники.

Фото и видео: YouTube / AFP News Agency