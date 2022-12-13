В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники

Бен Уоллес рассказал об острой необходимости модернизации военной техники.

В британском министерстве по обороне заявили о необходимости в замене военной техники Соединенного королевства. В рамках выступления на мероприятии от местного информационного портала Conservative Home Бен Уоллес заметил, что боевая техника страны остро нуждается в замене на фоне украинского кризиса и военной помощи, которую Лондон оказывает Киеву. Чиновник призвал коллег к ускоренному усовершенсоввованию боевых запасов.

Мы должны модернизировать армию... Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Напомним, что издание The Daily Mail сообщило о том, что британский премьер-министр Риши Сунак во время своего рабочего визита в США на предстоящих выходных публично объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов. Однако этот показатель не превысит 8-11 млрд фунтов стерлингов, как требовал от правительства Бен Уоллес.

В Британии оценили возможность поставки истребителей Киеву.

Фото и видео: YouTube / Conservative Home