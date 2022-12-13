В Британии оценили возможность поставки истребителей Киеву

Бен Уоллес рассказал о подготовке украинских летчиков и механиков в Лондоне.

Британский министр по обороне Бен Уоллес оценил возможность поставки истребителей киевскому режиму со стороны Лондона. В эфире местных телеканалов чиновник объяснил, что страны коллективного Запада смогут быстрее помочь усилению Вооруженных сил Украины в том случае, если кроме боевой авиации займутся обучением пилотов и летных команд, необходимых для обслуживания техники. Проще всего поставить ВСУ ракеты большой дальности, чтобы ВСу могли нанести "более глубокие удары", а также РСЗО HIMARS, беспилотники, средства ПВО.

Я думаю, что мы быстрее можем помочь Украине поставкой вооружения, которое ей нужно на земле, нежели чем носителей в соответствии с определенными запросами. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Бен Уоллес добавил, что тренировки пилотов для управления истребителем - важный шаг в этом направлении. Однако испытания продлятся несколько месяцев. В Миноброны Британии пояснили, что подготовка украинских пилотов будет вестись прежде всего для того этапа вооруженного конфликта, когда украинский кризис уже закончится.

Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone.

Фото и видео: YouTube / Times Radio