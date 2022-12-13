Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone

Бен Уоллес рассказал о высокоточных боеголовках, которые получит ВСУ.

Британское министерство по обороне в качестве военной помощи отправит Украине 600 ракет собственного производства. Речь идет о высокоточных боеприпасах проекта Brimstone. Соответствующее заявление перед журналистами сделал Бен Уоллес. Глава профильного ведомства выступил на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал Sky News. Стороны считают, что украинский кризис затянется надолго, поэтому страны-члены Североатлантического альянса должны быть готовы планировать оборонную поддержку киевского режима на годы вперед.

Сегодня я могу сказать, что мы также планируем отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что крайне важно для помощи Украине. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Ранее Бен Уоллес заметил, что Киеву будет направлено 100 единиц бронетехники, техника для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 миллионов фунтов. Дополнительно Лондон отправит ВСУ беспилотники с общей стоимостью в 20 млн фунтов, коорые усилят украинские артиллерийские подразделения.

Великобритания поставит на Украину более 200 единиц бронетехники.

Фото и видео: YouTube / Sky News