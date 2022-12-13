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Великобритания поставит на Украину более 200 единиц бронетехники

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Джеймс Клеверли рассказал о новой военной помощи для ВСУ.

Великобритания поставит на Украину более 200 единиц бронетехники. Соответствующее заявление в ходе совместного брифинга с канадским главой МИД Мелани Жоли сделал руководитель внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли. В понедельник глава министерства по обороне Великобритании Бен Уоллес объявил законодателям о том, что помимо ранее анонсированных поставок 14 танков Challenger 2, Лондон также отправит для ВСУ несколько сотен единиц бронированной техники, включая бронетранспортеры Bulldog.

Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники.

Джеймс Клеверли, глава МИД Британии

Глава МИД Канады Жоли подтвердила вызов посла России Степанова.

Фото и видео: YouTube / cpac

Теги: bulldog, challenger 2, великобритания, всу, джеймс клеверли, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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