Глава МИД Канады Жоли подтвердила вызов посла России Степанова

Мелани Жоли объяснила, какую тему дипломаты поднимут с российским коллегой.

Глава МИД Канады подтвердила вызов посла России. Соответствующее заявление в ходе совместного брифинга с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли сделала канадская глава внешнеполитического ведомства Мелани Жоли. Она объяснила, что дипломата Олега Степанова будут ждать в МИД страны.

Сегодня мои представители вызывают для разговора российского посла в Канаде. Мелани Жоли, глава МИД Канады

Ранее сам российский дипломат Олег Степанов сообщил журналистам, что его вызвали в МИД Канады к 16 часам дня по местному времени (в полночь по московскому времени). Глава российской дипломатической миссии в Оттаве отметил, что канадские власти не объявили тему, которую намерены поднять.

Сборная Чехии обыграла Канаду на старте хоккейного МЧМ-2023.

Фото и видео: YouTube / cpac