Глава МИД Канады Жоли подтвердила вызов посла России Степанова

Глава МИД Канады подтвердила вызов посла России. Соответствующее заявление в ходе совместного брифинга с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли сделала канадская глава внешнеполитического ведомства Мелани Жоли. Она объяснила, что дипломата Олега Степанова будут ждать в МИД страны.
Сегодня мои представители вызывают для разговора российского посла в Канаде.
Мелани Жоли, глава МИД Канады
Ранее сам российский дипломат Олег Степанов сообщил журналистам, что его вызвали в МИД Канады к 16 часам дня по местному времени (в полночь по московскому времени). Глава российской дипломатической миссии в Оттаве отметил, что канадские власти не объявили тему, которую намерены поднять.
Сборная Чехии обыграла Канаду на старте хоккейного МЧМ-2023.
Фото и видео: YouTube / cpac
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