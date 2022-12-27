Сборная Чехии обыграла Канаду на старте хоккейного МЧМ-2023

Турнир проходит в Галифаксе и Монктоне.

Сборная Чехии по хоккею обыграла Канаду со счетом 5:2 в матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира-2023. Игра прошла на арене "Скотиабанк-центр" в Галифаксе.

Лучшим в составе чешской команды стал Давид Шпачек. Форвард отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Также в ворота канадцев забили Давид Моравец, Станислав Свозил, Ярослав Хмеларж и Матоуж Меншик. У проигравших отличились Шейн Райт и Коннор Бедард.

Отметим, что Канада является действующим победителем хоккейного МЧМ. В прошлом розыгрыше турнира хозяева обыграли Финляндию со счетом 3:2. Нынешний чемпионат проходит в Галифаксе и Монктоне.

Ранее мы сообщали, что две передачи Костина помогли "Эдмонтону" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / TSN