Сборная Словакии обыграла США на хоккейном МЧМ-2023

Команда поднялась на третье место в группе.

Сборная Словакии по хоккею обыграла США со счетом 6:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира-2023. Встреча прошла на арене "Авенир-центр" в Монктоне.

В составе словацкой команды шайбы забросили Либор Немец, Далибор Дворски, Роберт Бачо, Филип Мешар, Петер Репчик и Алекс Чьерник. В трех из шести голах поучаствовал Шимон Немец, на счету которого три голевых передачи. У американцев отличились Тайлер Буше (дважды) и Гэвин Бриндли.

После двух матчей Словакия занимает третье место в группе B, набрав три очка. США с аналогичным показателем по очкам опустились на четвертое место.

Ранее сборная Чехии обыграла Канаду на старте хоккейного МЧМ-2023.

Видео: YouTube / TSN