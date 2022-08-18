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Сборная Чехии выбила США в четвертьфинале МЧМ по хоккею

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В полуфинале команда сыграет с Канадой.

Сборная Чехии по хоккею обыграла США со счетом 4:2 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2022. Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Мышак, Петр Хаузер, Матиас Шаповалив и Иржи Кулих. За американскую команду забивали Логан Кули и Картер Мазур. Отметим, что США были одними из претендентов на победу в турнире.

Соперником Чехии в полуфинале МЧМ станет Канада. В другом полуфинале сыграют Швеция и Финляндия.

Ранее Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки.

Видео: YouTube / Hockey Production

 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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