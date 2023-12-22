Кудерметова вышла в 1/4 теннисного турнира в Чарльстоне

Россиянка обыграла Беатрис Хаддад-Майю.

Российская представительница Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал международного теннисного турнира, организованного в американском городе Чарльстоне. В 2024 году общий призовой фонд состязания превышает 920 тысяч долларов. Во встрече 1/8 финала россиянка, посеянной под девятым номером, одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Матч завершился с результатом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния на корте между оппонентками составила 1 час 37 минут. Следующей соперницей Кудерметовой станет греческая представительница Мария Саккари.

Российская теннисистка Александрова не смогла выйти в финал турнира в Майами.

Фото и видео: YouTube / WTA