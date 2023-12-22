Российская теннисистка Александрова не смогла выйти в финал турнира в Майами

Россиянка проиграла на корте американке Даниэль Коллинз.

Российская представительница Екатерина Александрова проиграла американской оппонентке Даниэль Коллинз в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), организованного в штате Флорида городе в Майами. Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:2. В финале состязания иностранка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, посеянной под четвертым номером. Турнир в Майами в 2024 году проводится на покрытии "хард". СОстязание относится к категории WTA 1 000. Общий призовой фонд международных соревнований составляет более 8,7 миллиона долларов. Действующей победительницей пока что является Петра Квитова из Чехии.

Напомним, что россиянке Александровой 29 лет. В настоящее время она занимает 16-е место в профессиональном рейтинге WTA. Девушка является обладательницей четырех титулов, завоеванных под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе российской сборной она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Александрова вышла в полуфинал турнира в Майами.

Фото и видео: YouTube / WTA