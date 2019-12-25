Марат Бердыев указал на причины такой позиции Белого дома.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканеце Дональде Трампе, которая будет принимать саммит "двадцатки" в Майами в декабре 2026 года, в настоящее время транслирует Москве сигнал о том, что хотела бы видеть на предстоящей встрече российского коллегу Владимира Путина. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился посол по особым поручениям при внешнеполитическом ведомстве страны, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. Дипломат заметил, что такая политика обосновывается не неким политическим реверансом, но рациональной логикой. Речь идет о мероприятии, которое является площадкой обмена мнениями, а диалог политических лидеров востребован как никогда. Посол добавил, что без участия нашей страны справляться с мировыми рисками и кризисами будет невозможно.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы. Марат Бердыев, посол РФ по особым поручениям

Марат Бердыев заметил, что сейчас вопрос об официальном приглашении Владимира Путина на саммит "двадцатки",остается у СМИ самым популярным.

В Китае назвали три случая, когда Путин спас Пекин от больших проблем.

Фото: Kremlin.ru