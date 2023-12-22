Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россяин обыграл Григора Димитрова.

Первая ракетка страны, российский представитель Даниил Медведев вышел в 1/4 финала международного теннисного турнира серии "Мастерс", проводимом в американском городе Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд мероприятия в 2024 году составляет 9,5 миллиона долларов. В матче четвертого круга спортсмен под четвертым номером посева переиграл болгарского оппонента Григора Димитрова. Матч завершился с результатом 6:4, 6:4. Встреча на корте между соперниками продолжалась 1 час и 16 минут. Теперь за выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с победителем матча Хольгер Руне-Тэйлор Фриц.

Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV