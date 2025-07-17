Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Россиянин обошел Алекса Эрнандеса в Мексике.

Первая ракетка России Андрей Рублев одержал победу над мексиканским оппонентом Алексом Эрнандесом во втором круге теннисного турнира категории ATP 250. Мероприятие проводится на территории мексиканского городам Лос-Кабосе. В 2025 году общий призовой фонд превышает 880 тысяч долларов. Встреча на корте завершилась победой нашего соотечественника, посеянного на турнире под первым номером. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2. Спортсмены провели на поле друг с другом 1 час 14 минут. Следующим противником Андрея Рублева станет американец Эмилио Навой.

Ранее первая ракетка мира, белорусская спортсменка Арина Соболенко решила не выступать на турнире категории WTA 1000 в канадском городе Монреале. Такой информацией поделились представители пресс-слыжбы мероприятия, опубликовав пост в социальных сетях. Уточняется, что теннисистка устала от состязаний, поэтому решила взять перерыв. Дополнительно от участия на турнире отказалась испанка Паула Бадоса, которая ранее травмировалась. После снятия Соболенко и Бадосы места в основной сетке турнира получили американка Кэти Макнэлли и японка Моюка Утидзима.

Напомним, что теннисный турнир в Монреале пройдет с 27 июля по 7 августа.

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Фото и видео: YouTube / Esto en Línea