Джокович одержал сотую победу на "Ролан Гаррос"

Серб обыграл в четвертом круге британца Норри.

Сербский теннисист Новак Джокович одержал сотую победу на Открытом чемпионате Франции и вышел в четвертьфинал турнира.

Соперником шестой ракетки мира в четвертом круге был британский спортсмен Кэмерон Норри. Джокович одержал победу со счетом 6:2, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.

Отметим, что по количеству побед на "Ролан Гаррос" Джокович уступает испанцу Рафаэлю Надалю. У экс-теннисиста было 112 победных матчей. В четвертьфинале турнира Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее мы сообщали, что Рублев уступил в четвертом круге "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros