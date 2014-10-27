Рублев уступил в четвертом круге "Ролан Гаррос"

Встреча с итальянцем Синнером продолжалась 2 часа.

Российский теннисист Андрей Рублев уступил в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

Соперником 15-й ракетки мира в борьбе за выход в четвертьфинал был итальянский спортсмен Янник Синнер. Рублев уступил со счетом 1:6, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа. В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Синнер встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros