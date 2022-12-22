Две передачи Костина помогли "Эдмонтону" обыграть "Даллас"

Россиянин набрал шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" одержал победу над "Далласом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Американ Эйрланс-центр" в Далласе.

Форвард "Эдмонтона" Клим Костин помог своей команде добиться успеха. Россиянин набрал два очка по итогам встречи. С его передач оба раза отличился Маттиас Янмарк.

В нынешнем сезоне НХЛ Клим Костин провел 18 матчей, забросил две шайбы и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что два очка Кучерова не помогли "Тампе" уйти от поражения в игре с "Далласом"

Видео: YouTube / SPORTSNET