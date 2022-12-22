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Два очка Кучерова не помогли "Тампе" уйти от поражения в игре с "Далласом"

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Хоккеист был призназ третьей звездой матча.

"Тампа" уступила "Детройту" со счетом 4:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта, а также забросил четвертую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 32 матча, забросил 13 шайб и отдал 36 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк детройт ред уингз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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