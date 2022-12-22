Два очка Кучерова не помогли "Тампе" уйти от поражения в игре с "Далласом"

"Тампа" уступила "Детройту" со счетом 4:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта, а также забросил четвертую шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 32 матча, забросил 13 шайб и отдал 36 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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