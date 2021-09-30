Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ

В матче против "Нью-Джерси" вратарь отразил 36 бросков.

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Нью-Джерси" россиянин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Его команда одержала победу со счетом 4:1. Кочеткова признали первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Петр Кочетков провел 15 матчей, в которых одержал 10 побед и пропустил 28 шайб. Три встречи вратарь отыграл без пропущенных голов.

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Видео: YouTube / SPORTSNET