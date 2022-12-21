Бучневич набрал 100 очков за "Сент-Луис" в НХЛ

Форвард забил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич набрал 100 очков за клуб в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Сиэтла" команда уступила со счетом 2:5. Одну из шайб забросил Бучневич. Россиянин стал восьмым игроком в истории "Сент-Луиса", кому удалось выбить сотню очков, сыграв менее ста матчей. Игра против "Сиэтла" стала для форварда 97-й в составе "музыкантов".

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 24 матча, забросил 11 шайб и отдал 13 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET