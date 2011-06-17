Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс"

Нападающий забросил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" обыграл "Рейнджерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 32 матча, забросил 11 шайб и отдал 22 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" разгромил "Ванкувер", Тарасенко набрал три очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET