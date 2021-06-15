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"Сент-Луис" разгромил "Ванкувер", Тарасенко набрал три очка

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Форвард стал третьей звездой матча.

"Сент-Луис" добился разгромной победы над "Ванкувером" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко был признан третьей звездой матча. Россиянин отдал три голевых передачи. Он помог Джордану Кайру оформить хет-трик в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 30 матчей, забросил девять шайб и отдал 16 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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