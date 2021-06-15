Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Детройт"

На счету форварда 36 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Детройт" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде одержать победу. Россиянин отдал голевую передачу на Ника Дауда, забросившего первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 34 матча, забросил 20 шайб и отдал 16 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET