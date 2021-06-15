Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Детройт"

"Вашингтон" обыграл "Детройт" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде одержать победу. Россиянин отдал голевую передачу на Ника Дауда, забросившего первую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 34 матча, забросил 20 шайб и отдал 16 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что три очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Чикаго".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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