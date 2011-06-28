Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Чикаго"

Его признали первой звездой матча.

"Рейнджерс" разгромил "Чикаго" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу гостей, а также помог отличиться Джейкобу Труба и Виталию Кравцову.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 33 матча, забросил восемь шайб и отдал 32 голевые передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSNET