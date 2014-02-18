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Капризов набрал 200 очков в НХЛ

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В матче с "Оттавой" россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя передачами.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов обновил личный рекорд по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В игре против "Оттавы" россиянин помог своей команде одержать победу со счетом 4:2. На счету форварда заброшенная шайба и две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. Капризов набрал 199-е, 200-е и 201-е очко за всю карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 31 матч, забросил 19 шайб и отдал 23 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что Овечкин силовым приемом выбросил игрока "Торонто" на скамейку "Вашингтона".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк миннесота уайлд, хк оттава сенаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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