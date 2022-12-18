Овечкин силовым приемом выбросил игрока "Торонто" на скамейку "Вашингтона"

Россиянин не смог отметиться результативными действиями.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин силовым приемом выбросил игрока "Торонто" Конора Тимминса на скамейку своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу "столичных". Овечкин не смог отметиться результативными действиями, однако использовал силовой прием во втором периоде встречи. Россиянин мощно вынес Тимминса за пределы площадки.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 33 матча, забросил 20 шайб и отдал 15 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET