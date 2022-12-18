Передача Никушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Нэшвиллом"

Форвард набрал 16 очков в 12 матчах.

"Колорадо" добился победы над "Нэшвиллом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Россиянин поучаствовал в голевой атаке в конце второго периода, по итогам которой Алекс Ньюхук забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 12 матчей, забросил семь шайб и отдал девять голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET