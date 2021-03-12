"Рейнджерс" обыграли "Филадельфию", Панарин набрал два очка

Форвард набрал 37 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Филадельфией" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил первую шайбу гостей в первом периоде. Он также помог отличиться Баркли Гудроу.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 32 матча, забросил семь шайб и отдал 30 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Далласом".

Видео: YouTube / SPORTSNET