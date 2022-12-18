Гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Далласом"

С его передачи хозяева вырвали победу в овертайме.

"Каролина" вырвала победу у "Далласа" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил вторую шайбу в ворота гостей. В овертайме россиянин отдал голевой пас на Мартина Нечаса и помог своей команде добиться победы.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 30 матчей, забросил 17 шайб и отдал 12 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET