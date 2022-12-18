Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль"

Форвард набрал 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Монреаль" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился заброшенной шайбой в концовке встречи, а до этого отдал помог отличиться Энтони Чирелли.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 30 матчей, забросил 12 шайб и отдал 35 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайбы Барбашева и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET