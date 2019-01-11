Шайбы Барбашева и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:2.

Шайбы российских спортсменов Ивана Барбашева (на 5 минуте) и Павла Бучневича (на 44 минуте) помогли "Сент-Луису Блюз" обыграть "Калгари Флеймз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). Известно, что дубль со стороны команды победителей оформил хоккеист Джордан Кайру на 24 и 5- минутах игры, также отличился на 49 минуте шайбой в воротах противников Брэндон Саад. От их оппонентов две шайбы в ворота забросил Коннор Маккей (реализовал дубль на 17 и 48 минутах). Также россияне Барбашев и Бучневич каждый оформили по голевой передаче. Стоит уточнить, что российский защитник из "Калгари" Никита Задоров нанес два броска по створам ворот и заблокировал два удара соперников. Форвард из "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко нанес один бросок в ворота противникам. Другой нападающий "Блюз" Алексей Торопченко провел два силовых приема.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET