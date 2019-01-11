Капризов сделал 20-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Игра "Миннесоты" против "Чикаго" закончилась со счетом 4:1.

Российский нападающий из "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов сделал свою 20-ю голевую передачу в текущем сезоне регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Известно, что в рамках встречи на льду против "Чикаго Блэкхоукс" спортсмен смог набрать три очка. Игра состоялась на площадке "Эксел Энерджи-центр" в городе Сент-Поле. Матч завершился с результатом 4:1 в пользу "Уайлд". Благодаря данному достижению форвард из России смог набрать в общей сложности 198 очков в 166 проведенных играх НХЛ. . Сейчас 25-летний Капризов вышел на первое место по среднему количеству очков за каждую игру. В среднем за матч хоккеист набирает 1,18 балла по показателю результативности. Следом за ним в рейтинге следуют форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (1,12 балла) и нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин (1,11 балла).

Напомним, что Капризов также набрал 39 очков в первых 30 матчах сезона. Этот показатель стал рекордом в его клубе "Миннесота". Прошлый рекорд также принадлежал Капризову. В прошлом сезоне НХЛ он записал в свой актив 36 очков в 30 стартовых поединках.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET