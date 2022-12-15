"Оттава" обыграла "Монреаль", Зайцев отдал голевую передачу

"Оттава" одержала победу над "Монреалем" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.
Защитник "Оттавы" Никита Зайцев помог своей команде добиться победы. Россиянин принял участие в голевой атаке, по итогам которой Шейн Пинто открыл счет.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Зайцев провел 14 матчей и отдал три голевых передачи.
Ранее мы сообщали, что гол Кузьменко в серии буллитов принес "Ванкуверу" победу над "Калгари".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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