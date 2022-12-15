"Оттава" обыграла "Монреаль", Зайцев отдал голевую передачу

Защитник набрал третье очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" одержала победу над "Монреалем" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Защитник "Оттавы" Никита Зайцев помог своей команде добиться победы. Россиянин принял участие в голевой атаке, по итогам которой Шейн Пинто открыл счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Зайцев провел 14 матчей и отдал три голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что гол Кузьменко в серии буллитов принес "Ванкуверу" победу над "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET