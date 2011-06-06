Гол Кузьменко в серии буллитов принес "Ванкуверу" победу над "Калгари"

Также форвард отметился голевой передачей.

"Ванкувер" обыграл "Калгари" по буллитам со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко принес победу своей команде. Россиянин помог отличиться Шелдону Дрису во втором периоде, а в серии буллитов стал единственным, кому удалось пробить вратаря хозяев. Его бросок стал победным.

В нынешнем сезон НХЛ Андрей Кузьменко провел 28 матчей, забросил 13 шайб и отдал 13 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET